Belotti guadagna punti, ma Correa resta davanti. Rispunta un nome – Sky

Dopo l’infortunio di Marcus Thuram, l’Inter ha puntato tutto su Joaquin Correa per l’attacco. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, però, salgono anche le quotazioni di Andrea Belotti. Ma rispunta anche il nome di Riccardo Scamacca.

NOMI IN LIZZA – Questi gli aggiornamenti di Luca Marchetti di “Sky Sport” sulla situazione legata al quarto attaccante per l’Inter: «L’infortunio di Thuram ha dovuto far rivedere le priorità all’Inter. Tornano al rialzo le quotazioni di Belotti, più simile a Zapata. Poi bisognerà vedere se il mercato internazionale regali altre opportunità. L’Inter sa che non può spendere più di 30 milioni di euro e Correa resta il nome numero uno. Se non dovesse andare in porto la trattativa, i nerazzurri andranno a prendere il quarto attaccante. Anche Scamacca rimane un obiettivo ancora in corsa. Nei prossimi giorni sicuramente si intensificheranno i discorsi, vediamo per chi».