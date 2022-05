Bellinazzo: «Dybala e Lukaku? Dipenderà da Marotta, ma uno andrà via»

Bellinazzo, intervento sulle frequenze di Tutti Convocati, ha parlato del possibile doppio colpo in casa Inter, cioè Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

MERCATO INTER – Marco Bellinazzo dice la sua riguardo il possibile doppio colpo in casa nerazzurra: «L’Inter doveva ridurre il monte ingaggi del 10%, ha un problema di indebitamento importante e non può aumentare i costi fissi. Dentro questo perimetro certe operazioni sono fattibili, e dipenderà molto dalla capacità di Beppe Marotta di convincere certi giocatori di venire all’Inter rinunciando a qualche milioncino, date le prospettive di crescita che può avere un club ai vertici del calcio italiano e anche in Europa considerando il percorso di quest’anno. Bastoni e Lautaro Martinez? Sarà tutto in autofinanziamento, non so se saranno necessarie due ma una sarà fondamentale per muoversi con un minimo di agilità».