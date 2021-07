Bellerin vuole l’Inter: domani suo agente a colloquio con l’Arsenal – TS

Nell’edizione oggi in edicola del “Tuttosport” tiene banco il mercato dell’Inter. Hector Bellerin vuole approdare a Milano: nella giornata di domani, il suo agente, vedrà la dirigenza dell’Arsenal

VOLONTA’ – Hector Bellerin è uno dei profili sondati dall’Inter per rinforzare la fascia destra, dopo la cessione di Hakimi al PSG. L’esterno dell’Arsenal, nelle ultime settimane, si è esposto in prima persona, chiedendo alla dirigenza dei “Gunners” di poter partire in direzione Milano. Lo stesso concetto, secondo quanto riportato dal “Tuttosport” dovrebbe esprimerlo anche per bocca del suo agente, Albert Botines che, domani, volerà a Londra per ribadire la volontà del suo assistito. L’Inter seguirà con attenzione: se l’Arsenal dovesse aprire al prestito, l’affare potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport