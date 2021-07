Bellerin scende in campo per l’Inter: chiesta all’Arsenal la cessione – Sky

Novità importante per il mercato dell’Inter. Héctor Bellerin, esterno dell’Arsenal, ha infatti da poco incontrato la dirigenza per chiedere ufficialmente la cessione al club nerazzurro. A confermarlo Alessandro Sugoni di “Sky Sport”.

RICHIESTA UFFICIALE – Grande novità nella trattativa che porterebbe Héctor Bellerin dall’Arsenal all’Inter. Stando a “Sky Sport”, infatti, l’esterno spagnolo ha incontrato la dirigenza del club londinese per chiedere la cessione, esternando la sua preferenza per i nerazzurri: «Abbiamo appena scoperto che Bellerin si è esposto con l’Arsenal. Poco fa è infatti andato in sede dicendo che l’Inter è la sua prima scelta, provando a forzare la mano con il club. La posizione dei gunners è di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Ma la grande novità è il fatto che il giocatore si sia esposto in prima persona con l’Arsenal».