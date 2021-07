Bellerin resta complicato: Arsenal non apre. Nandez, contatti in corso – Sky

Continua la ricerca in casa Inter di un esterno destro, con i nomi di Héctor Bellerin e Nahitan Nandez sempre in cima alla lista. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano – intervenuto negli studi di “Sky Sport” – al momento nessuno dei due discorsi sembra però in fase avanzata.

PRIORITÀ A DESTRA – In casa Inter proseguono i lavori per cercare di regalare a Simone Inzaghi un nuovo esterno destro dopo la cessione al PSG di Achraf Hakimi. Questi gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano: «La priorità resta sempre un esterno di destra. Sappiamo che il discorso Bellerin resta complicato con l’Arsenal. Non si sblocca il prestito con diritto di riscatto nonostante il giocatore abbia dichiarato di voler andar via, ma i londinesi non accettano la formula. Si sta provando ad avvicinarsi con il Cagliari per Nahitan Nandez, anche se un’intesa non è ancora stata raggiunta. Oggi i sardi hanno richieste economiche, anche sul prestito, che l’Inter non condivide».