Bellerin, passo Arsenal verso Inter. Lautaro Martinez non c’entra – Sky

Prosegue la trattativa tra Inter e Arsenal per Héctor Bellerin. I Gunners, stando a quanto riporta “Sky Sport”, hanno fatto un passo verso i nerazzurri aprendo a una cessione in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa che resta comunque slegata dall’interessamento dei londinesi per Lautaro Martinez (vedi articolo)

DISCORSI SLEGATI – Asse di mercato molto caldo quello tra Arsenal e Inter. Sul tavolo i nomi di Héctor Bellerin e Lautaro Martinez. Che restano, però, due discorsi totalmente slegati e indipendenti l’uno dall’altro. Come ribadito anche dal giornalista di “Sky Sport” Valentino Della Casa: «Bellerin e Lautaro Martinez sono due discorsi slegati. La trattativa procede anche perché gli agenti del giocatore sono riusciti a registrare la volontà del club di farlo partire in prestito con diritto di riscatto. Questo semplificherebbe molto la trattativa e il suo possibile arrivo colmerebbe una lacuna al momento presente sulla fascia destra».