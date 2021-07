Bellerin, passi avanti tra Inter e Arsenal. Telles, la Roma si defila – Sky

Ci sono buone notizie per i laterali che cerca l’Inter. Su Bellerin l’Arsenal inizia a mollare la presa, complice la volontà del giocatore, mentre su Telles esce la Roma come concorrente visto che ha trovato un altro giocatore. Lo riporta Riccardo Re, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

DOPPIA FASCIA – Ieri Giuseppe Marotta ha parlato apertamente dei vari obiettivi dell’Inter, prima dell’amichevole col Lugano (vedi articolo). Per Riccardo Re ci sono due opzioni più approfondite, una a destra e una a sinistra: «I nomi? Li ha ribaditi con sfumature diverse. In una sorta di griglia di partenza per Héctor Bellerin c’è un passo avanti anche lessicale, visto che Marotta ne ha parlato. Il giocatore sta facendo di tutto per andare all’Inter: l’Arsenal prima voleva solo titolo definitivo, ora prestito con obbligo di riscatto. L’Inter è stata chiara: vuole prestito con diritto di riscatto. Sulla sinistra ci sarebbe il ritorno di Alex Telles, c’era anche la Roma ma si è defilata perché sta prendendo Matias Vina».