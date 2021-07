Bellerin, non solo Inter. Spunta una nuova concorrente dalla Spagna

Héctor Bellerin continua a essere uno degli obiettivi seguiti dall’Inter in vista della prossima stagione (vedi ultimi aggiornamenti). Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, però, anche l’Atletico Madrid sarebbe sul giocatore.

SFIDA A DUE – Héctor Bellerin sembra ormai essere un giocatore promesso all’Inter. O almeno questo è quanto è emerso nelle ultime settimane e nelle ultime ore, con il rincorrersi delle notizie dell’incontro tra l’agente del giocatore e l’Arsenal. Una cosa è sicura: difficile che lo spagnolo resterà a Londra, vista la sua richiesta ufficiale al club di essere lasciato partire e la volontà del tecnico Arteta di non puntare più su di lui. Tuttavia, secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, ci sarebbe anche un’altra concorrente per il giocatore. L’Atletico Madrid ha infatti palesato il suo interesse e non è da escludersi un sorpasso ai danni dell’Inter.