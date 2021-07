Bellerin non più priorità Inter: prima Nandez, e l’Arsenal non molla – Sky

Bellerin non è la priorità dell’Inter: c’è Nandez al primo posto nel gradimento dei nerazzurri. Fabrizio Romano, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, dopo aver parlato di Lautaro Martinez (vedi articolo) si sposta sugli acquisti.

LEGATI? – Nahitan Nandez e Héctor Bellerin sono i due nomi su cui si discute. Fabrizio Romano trova analogie: «Sono anche due situazioni simili, l’Inter vuol fare un prestito. Nelle ultime ore nuovi contatti col Cagliari, si sta parlando del costo del prestito. Il discorso Radja Nainggolan non è legato nella stessa trattativa, ma sono le stesse squadre. I rapporti sono buonissimi Per Bellerin c’è stato un incontro in giornata fra il suo agente e l’Arsenal. L’Inter non ne fa una priorità: vuole un prestito con diritto di riscatto, l’Arsenal chiede l’obbligo o titolo definitivo. Anzi, nelle ultime ore si è parlato di offerta per il rinnovo (vedi articolo)».