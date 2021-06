Bellerin, l’Inter lo vuole ma solo in prestito. Difficile arrivare a Lazzari – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, la dirigenza nerazzura dopo aver venduto Hakimi penserà a rifare le fasce.

ESTERNI – Dopo aver praticamente ceduto Achraf Hakimi, la dirigenza nerazzurra si concentrerà sugli esterni. L’intenzione sarebbe anche quella di cedere, possibilmente, anche esuberi come Joao Mario, Nainggolan e Lazzari (possibile ritorno al Newcastle). Per quanto riguarda gli esterni salgono le quotazioni di Bellerin, ma solo in prestito. Attenzione anche a Zappacosta, mentre secondo il quotidiano romano difficile arrivare a Lazzari e Marcos Alonso per la fascia sinistra (il Chelsea vuole 18-20 milioni).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

