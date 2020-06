Bellerin, l’Inter non molla la presa: la valutazione dell’Arsenal (da scontare)

Condividi questo articolo

Bellerin è uno dei tanti nomi sul taccuino dell’Inter per rinnovare le corsie laterali di Conte. In Inghilterra – precisamente sul quotidiano Mirror – si parla della possibile trattativa da imbastire con l’Arsenal

ESTERNO DESTRO – Se ne parla con timidezza già da due mesi (vedi articolo), ma Hector Bellerin resta un obiettivo dell’Inter per l’estate. L’esterno spagnolo dell’Arsenal è sulla lista di Antonio Conte per rinforzare la fascia destra. Il contratto in scadenza nel 2023 e l’interesse dell’Inter per il classe ’95 aprono nuovi scenari, bloccando per ora le voci sul rinnovo. Bellerin prima di decidere vuole valutare attentamente il suo futuro. Intanto la valutazione di circa 30 milioni di euro fatta dall’Arsenal non convince molto la società nerazzurra, che punta a risparmiare qualche milione dopo la crisi causata dal Covid-19.

Fonte: Mirror – Alex Milne