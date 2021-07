Bellerin, l’Arsenal fa il prezzo per la cessione: ora l’Inter è avvisata

Héctor Bellerin è il nome in pole-position in casa Inter per rinforzare la fascia destra dopo la partenza di Achraf Hakimi, direzione PSG. Secondo quanto informa il quotidiano inglese The Sun, l’Arsenal ha annunciato il prezzo per il cartellino del giocatore.

CARTELLINO – L’Arsenal fissa il prezzo per la partenza di Héctor Bellerin. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, infatti, il club londinese chiede una cifra attorno ai 17-18 milioni di euro per il laterale destro nel mirino dell’Inter. I nerazzurri continuano a essere interessati al giocatore per sostituire Achraf Hakimi dopo la partenza direzione PSG. Difficilmente, però, i nerazzurri chiuderanno la trattativa a queste cifre. L’intenzione degli uomini mercato dell’Inter è infatti quella di impostare una trattativa in prestito con diritto di riscatto.