Bellerin-Inter, l’Arsenal deve fissare la cifra. Nandez, contatti in corso – Sky

Bellerin e l’Inter sono un po’ più vicini dopo che l’Arsenal ha aperto al prestito con diritto di riscatto, formula gradita al club nerazzurro (vedi articolo). Secondo quanto dichiarato da Marco De Micheli – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, va ancora discussa la cifra. Il giornalista fa il punto anche su Nandez (vedi articolo)

TRATTATIVE IN PIEDI – Hector Bellerin fa un passo in più verso l’Inter, ma ancora c’è da lavorare con l’Arsenal: «L’agente ha parlato con l’Arsenal, incassando la disponibilità al prestito con diritto di riscatto mentre finora il club inglese valutava solo una cessione a titolo definitivo. E’ un segnale importante ma bisognerà capire a quali cifre l’Arsenal intende fissare il diritto di riscatto. L’Inter comunque può pensare anche allo spagnolo oltre a Nahitan Nandez, per il quale proseguono i contatti con il Cagliari. Anche in questo caso si parla di prestito con diritto, ma non c’è ancora l’accordo sulla cifra. Il Cagliari chiede 5 milioni di euro, una cifra troppo alta per l’Inter».