Bellerin-Inter, è lunga: occhio alle alternative! Sostituto Young cercasi – Sky

Bellerin è il prescelto dell’Inter per sostituire Hakimi (vedi articolo). Secondo quanto detto da Fabrizio Romano – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, la strada da fare è ancora tanta e non sono da escludere le alternative. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

MOSSE DI MERCATO – Hector Bellerin ha scelto l’Inter, ma la strada per convincere l’Arsenal è ancora tanta: «Bellerin è un nome su cui si sta lavorando da giorni, abbiamo detto della volontà del giocatore di cambiare aria. Sta provando a convincere l’Arsenal a cederlo alle condizioni dell’Inter, vale a dire prestito con diritto di riscatto. C’è ancora strada da fare e non dimentichiamo che alternative ce ne potrebbero essere sulla lista del club nerazzurro. Ricordiamo che è andato via anche Ashley Young e l’Inter potrebbe prendere anche un esterno sinistro, facendo le giuste valutazioni».