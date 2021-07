Bellerin-Inter, Arteta pronto a salutarlo: segnale dal tecnico dell’Arsenal

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, potrebbe dire addio a Hector Bellerin, terzino destro spagnolo nel mirino dell’Inter.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mirror, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, è pronto a non inserire Hector Bellerin nella formazione titolare che scenderà in campo per la partita di apertura della stagione.

TRATTATIVE – Il terzino spagnolo vorrebbe salutare i Gunners. Si parla di trattative da parte dell’agente del laterale con club italiani e spagnoli per un possibile trasferimento del suo assistito. In questo senso l’Inter sarebbe il club favorito.

VALUTAZIONE – Arteta sarebbe pronto ad accontentare il 26enne, purché le richieste di circa 17-20 milioni di euro da parte della società londinese vengano soddisfatte.

Fonte: Mirror.co.uk – Darren Wells