Bellerin-Inter, Arsenal fissa il prezzo: Gunners aprono al prestito in un caso

Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal, resta nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un giocatore in grado di sostituire Achraf Hakimi.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Sun, l’Inter è sulle tracce di Hector Bellerin. Il club nerazzurro sta valutando l’esterno in prestito con diritto di riscatto. L’Arsenal però – stando al sito del tabloid – vuole essere sicuro di incassare i 15 milioni di sterline che richiede per il laterale spagnolo. Per questo motivo i Gunners sono disposti ad aprire al prestito purché la società meneghina si impegni ad acquistare il giocatore l’anno prossimo. Dal canto suo la volontà del laterale è quella di trasferirsi ai nerazzurri.

Fonte: thesun.co.uk – Mark Irwin