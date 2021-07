Bellerin-Inter, accordo! Ora inizia la trattativa con l’Arsenal

Bellerin e l’Inter hanno un accordo per far sì che lo spagnolo sia il sostituto di Hakimi. Lo annuncia il quotidiano catalano Sport, aggiungendo che ora la trattativa si sposta sull’asse fra i nerazzurri e l’Arsenal.

PRIMO PASSO – C’è un principio di accordo fra Héctor Bellerin e l’Inter. La notizia è del quotidiano catalano Sport, che segnala come per renderlo effettivo ora serve chiudere il discorso con l’Arsenal. Il contratto dello spagnolo coi Gunners è in vigore fino al 30 giugno 2023, situazione che può permettere (a livello di norme) un prestito con diritto di riscatto. Questa è la formula che l’Inter spera di raggiungere per far sì che Bellerin sia il sostituto di Achraf Hakimi, ormai in dirittura d’arrivo al PSG (vedi articolo). L’Arsenal, per il momento, continua a pretendere una cessione a titolo definitivo: è disposta a lasciar andare il terzino, ma vuole fra i venti e i venticinque milioni di euro. Le parti sono distanti, ma il fatto che tra Bellerin e l’Inter ci sia un’intesa è un punto a favore dei nerazzurri.

Fonte: Sport.es