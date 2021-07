Bellerin, incontro agente-Arsenal. Ma l’Inter attende: c’è Nandez – Sky

Per Bellerin l’agente incontra l’Arsenal, ma qui è l’Inter a non essere convinta al 100% di affondare per lo spagnolo. Fabrizio Romano, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla di priorità Nandez.

SOLO UNO? – Inter a un bivio per quanto riguarda la scelta del sostituto di Achraf Hakimi. Il giornalista Fabrizio Romano racconta le ultime: «Oggi c’è stato un incontro fra l’agente di Héctor Bellerin e l’Arsenal a Londra. Si parla di un prestito con diritto di riscatto, c’è da capire se arriverà un’apertura a questa formula. L’Inter non ha fatto passi avanti, anche perché Nahitan Nandez è la priorità. Più incontri col Cagliari, sta lavorando sulla cifra del prestito. Qui si può fare in prestito con diritto di riscatto. Il sì del giocatore non è in dubbio, lavoreranno per l’intesa».