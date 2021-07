Bellerin e Nandez, Inter pensa al doppio colpo. Inzaghi valuta – Sky

La ricerca del sostituto di Achraf Hakimi sulla fascia destra prosegue incessantemente in casa Inter, con i nomi di Héctor Bellerin e Nahitan Nandez sempre sul tavolo. Secondo “Sky Sport”, i nerazzurri potrebbero addirittura decidere di ingaggiare entrambi. Con Inzaghi pronto a valutare chi sia più utile al suo modo di giocare.

DOPPIO COLPO – L’Inter studia il doppio colpo. Non più uno tra Nahitan Nandez ed Héctor Bellerin, ma entrambi. Questi gli ultimi aggiornamenti da “Sky Sport”: «I nomi sono sempre quelli di Nandez e Bellerin. Con il Cagliari i rapporti sono ottimi e molto stretti. La differenza tra i due è che il primo è più offensivo, mentre il secondo è più terzino. Si sta lavorando con Simone Inzaghi per capire chi sia più utile al suo modo di giocare. L’Inter vuole muoversi in diritto con prestito di riscatto e sta cercando di capire come portare uno dei due o entrambi in nerazzurro, ma né Cagliari né Arsenal sono aperti a questa formula».