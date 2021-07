Bellerin deciso: vuole l’Inter! Ma affare con l’Arsenal ancora non chiuso – Sky

Bellerin ieri non ha giocato l’amichevole fra Arsenal e Millwall, come altri giocatori dei Gunners in uscita: questo aumenta le voci di mercato sullo spagnolo (vedi articolo). Sky Sport ribadisce come la sua priorità sia l’Inter.

IN USCITA – Il fatto che Héctor Bellerin sia rimasto fuori dall’amichevole Arsenal-Millwall tiene aperte le voci di mercato su di lui. Considerato che l’unico club segnalato, al momento, per prenderlo è l’Inter ecco come i nerazzurri restano una possibilità concreta. Sky Sport rimarca come la scelta dello spagnolo sia lasciare i Gunners per i nerazzurri. Bellerin ha fatto presente all’Arsenal che è l’Inter la sua destinazione gradita, sperando si arrivi a un accordo. Ci sono però ancora dei dettagli da sistemare, soprattutto per quanto riguarda la formula del trasferimento. Ma il gradimento dell’Inter per Bellerin c’è e le due parti convergono: va convinto l’Arsenal.