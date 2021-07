Bellerin, Arsenal individua potenziale sostituto. Inter può sorridere?

L’Arsenal avrebbe individuato un potenziale sostituto di Hector Bellerin, in caso di partenza del terzino spagnolo nel mirino dell’Inter.

NOME – Secondo quanto riportato dal Mirror, l’Arsenal è sulle tracce di Max Aarons. Il terzino del Norwich City è identificato dai Gunners come un potenziale sostituto di Hector Bellerin, in caso di partenza dello spagnolo. Quest’ultimo, come è noto, è nel mirino dell’Inter.

FORMULA – Il club nerazzurro vuole il laterale della squadra londinese in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di una formula a cui la società inglese non ha ancora aperto. Vedremo se, in caso di arrivo di Aarons, l’Arsenal aprirà a questa soluzione.

Fonte: Mirror.co.uk – Gareth Bicknell