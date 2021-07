Bellerin, l’Arsenal apre. Attenzione però al pressing dell’Atletico Madrid – CdS

Bellerin piace all’Inter ma, come per Dumfries, l’intenzione è quella di acquistare il giocatore con la formula del prestito. Secondo il “Corriere dello Sport” l’Arsenal avrebbe cominciato ad aprire a questa possibilità ma occorre trovare l’intesa e attenzione alla concorrenza.

ARSENAL APRE – Un primo incontro c’è stato tra la dirigenza dell’Arsenal e il procuratore di Bellerin, che ha fatto capire ai Gunners la volontà del calciatore di voler lasciare il club. L’Inter è interessata a vorrebbe prendere il calciatore in prestito, l’Arsenal comincia a valutare questa possibilità del prestito e non solo con obbligo. Attenzione però, perché oltre a dover tener conto anche della possibile concorrenza (il calciatore piace all’Atletico Madrid), c’è da considerare che, quella del club inglese à una porta aperta, ma occorre comunque trovare un’intesa sulle cifre e per il costo del trasferimento.

Fonte: Corriere dello Sport