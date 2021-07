Bellerin, ancora zero offerte all’Arsenal: decisiva una mossa dei Gunners?

Ancora non sarebbero arrivate offerte ufficiali sul tavolo dell’Arsenal per Hector Bellerin, terzino destro spagnolo nel mirino dell’Inter.

NO OFFERTE – Hector Bellerin è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter per sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Telegraph, l’Arsenal non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale per il giocatore spagnolo. Quest’ultimo prenderebbe in considerazione il trasferimento in una nuova squadra. Bisognerà vedere dunque se i Gunners apriranno alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione 2021/22.

Fonte: telegraph.co.uk – Mike McGrath