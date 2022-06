Bellanova tutto fatto, ma per Cambiaso l’Inter ora ha un’altra concorrente – Sky

Per Bellanova è tutto fatto, mentre per Cambiaso si aggiunge un’altra concorrente all’Inter. Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, indica come si può proseguire su questa pista.

LE NOVITÀ – Gianluca Di Marzio ribadisce quanto detto da Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, alla nostra redazione (vedi articolo). Poi aggiunge altro: «Raoul Bellanova all’Inter, operazione definita. Raggiunto l’accordo: prestito a tre milioni più diritto di riscatto che può diventare obbligo a circa sette milioni a determinate condizioni. Andrea Cambiaso è un giocatore che può giocare sia a destra sia a sinistra. L’Atalanta, per esempio, è una delle squadre più interessate a Cambiaso. Spera che possa dire sì perché c’è una concorrenza importante: Juventus e Inter».