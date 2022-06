Bellanova, tutto confermato: Inter supera la concorrenza! I dettagli – SI

Bellanova, arrivano conferme rispetto quanto anticipato dalla nostra redazione (vedi articolo). Secondo quanto confermato dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, l’esterno del Cagliari è vicino all’Inter.

RINFORZO – Raoul Bellanova presto potrebbe essere il nuovo rinforzo a disposizione di Simone Inzaghi per la fascia destra. Il giovane da poco riscattato da Cagliari si è messo in mostra in questa stagione attirando soprattutto l’interesse dell’Inter che, come riportato dal giornalista di Sportitalia, ha di fatto seminato il vuoto rispetto alla concorrenza. Queste le parole dell’esperto di mercato, Gianlucigi Longari: «Svolta a un passo per Bellanova, riscattato da parte del Cagliari. Come anticipato a fine maggio, l’esterno piace molto ai nerazzurri». L’affare, dunque, potrebbe essere in chiusura già nelle prossime ore. Si attendono novità con ulteriori dettagli, come per esempio la cifra dell’accordo (circa 7-8 milioni).

Fonte: Sportitalia – Gianluigi Longari