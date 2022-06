Per Bellanova trattativa avanzata tra Cagliari e Inter: valutazione decisa

Trattativa che viaggia spedita tra Cagliari e Inter per Bellanova. Come già riportato da Inter-News (vedi articolo), l’operazione potrebbe chiudersi a breve.

TRATTATIVA SPEDITA − L’Inter avrà presto il suo nuovo laterale. Raoul Bellanova si avvicina a grandi passi verso Milano con il club nerazzurro deciso a chiudere celermente l’operazione. L’ex giocatore del Bordeaux diventerà un rinforzo importante per la corsia di destra in coppia con l’olandese Denzel Dumfries. Matteo Darmian, invece, traslocherà a sinistra per sostituire la partenza di Ivan Perisic. Tra Inter e Cagliari si intravedono, come riporta Sport Mediaset, dei nitidi orizzonti di chiusura. L’Inter cerca di mettere fine all’affare con una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro.