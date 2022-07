Bellanova si unisce al gruppo dei Fantastici 4: tutto pronto per il quinto dell’Inter!

Bellanova tra qualche ora potrà presentarsi come nuovo calciatore dell’Inter al pari dei suoi quattro predecessori. L’operazione con il Cagliari è già chiusa da tempo ma bisognerà aspettare tutto il weekend per poterla formalizzare. Già organizzato tutto l’iter pre-annuncio

NEXT – Quinto di ruolo. Quinto di fatto. Probabilmente è solo un caso ma Raoul Bellanova può già dirsi soddisfatto così. L’esterno destro classe 2000 in arrivo dal Cagliari è pronto a diventare il quinto colpo del mercato estivo nerazzurro. Dopo – in ordine di tempo – il ritorno di Romelu Lukaku, l’arrivo in prestito di Kristjan Asllani, quello a parametro zero di André Onana ed Henrikh Mkhitaryan con la stessa modalità. Bellanova arriverà in prestito oneroso come Lukaku e Asllani ma con un dettaglio diverso da entrambi. Non sarà né un prestito secco come quello dell’attaccante belga del Chelsea né con obbligo di riscatto come per il centrocampista albanese scuola Empoli. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Tutto come da programma di pre-mercato (vedi focus). Il 22enne scuola Milan tornerà a Milano nelle prossime ore, così lunedì potrà effettuare le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Inter. In attesa degli addii – cileni (vedi focus) e non – in casa nerazzurra si sta preparando il quinto annuncio di questa calda estate: dopo i Fantastici 4 già presentati, l’Inter con Bellanova cala il pokerissimo. Il quinto acquisto sarà anche il nuovo quinto destro di centrocampo.