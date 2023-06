Bellanova saluta l’Inter: in questi minuti chiude col Torino. Le cifre – Sky

Bellanova non resterà all’Inter: torna al Cagliari ma va al Torino, affare ormai in chiusura. Di Marzio apre la settimana con una novità: ecco come ne ha parlato nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

L’AGGIORNAMENTO – Gianluca Di Marzio ha novità fresche di serata: «Il Torino ha praticamente preso Raoul Bellanova. Anche in questi minuti ulteriori contatti positivi. Bellanova, che ha giocato con l’Inter quest’anno, era in prestito dal Cagliari. L’Inter non l’ha riscattato, è tornato al Cagliari e andrà al Torino per sette milioni di euro più due di bonus, in questi minuti si stanno discutendo proprio i bonus per arrivare alla quadratura definitiva. Sarà il primo colpo del Torino di Davide Vagnati e Urbano Cairo».