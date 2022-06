Bellanova più Cambiaso, l’Inter tenta il doppio colpo! A ore un incontro

L’Inter tenta il doppio colpo per sistemare le corsie future. Bellanova dal Cagliari e Cambiaso dal Genoa. Per il laterale del Grifone, oggi l’incontro

DOPPIO COLPO AZZURRO − L’Inter guarda al presente ma anche al futuro per mettere a posto le corsie laterali. Identikit semplice: giocatori italiani, interessanti e di buona personalità. Tre caratteristiche che calzano a pennello con Bellanova e Cambiaso. Per il primo, si è ormai arrivati ai dettagli. Manca veramente poco affinché il laterale destro possa diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Sempre su Sportitalia, è arrivato anche un aggiornamento di mercato su Cambiaso. Oggi (mercoledì 8 giugno) è previsto un incontro tra Inter e Genoa. Come già anticipato (vedi articolo), l’Inter ha due opzioni.