Bellanova, l’accordo economico c’è! Non la formula. Le ultime – SM

L’Inter vuole rinforzarsi in questa sessione di mercato. E per farlo, visto l’addio di Ivan Perisic, deve prendere un esterno. Il nome che piace è quello di Raoul Bellanova, ma non c’è ancora l’accordo.

ACCORDO – Non c’è ancora l’accordo tra Cagliari e Inter per Bellanova, o meglio, l’accordo sulle cifre economiche c’è, manca quello sulla formula. Come raccontato da Daniele Miceli a SportMediaset infatti, l’Inter vorrebbe prendere l’esterno in prestito con diritto non condizionato mentre il Cagliari, riscattato Bellanova recentemente, lo vorrebbe piazzare a titolo definitivo.

Fonte: SportMediaset