Per Bellanova, l’Inter offre un Primavera. Sirene inglesi per Dumfries

Bellanova si avvicina sempre di più all’Inter. Per abbassare le pretese del Cagliari e chiudere la trattativa, l’Inter pensa all’inserimento di una contropartita tecnica. Intanto, arrivano sirene inglesi per Dumfries

MOVIMENTI A DESTRA − Corsia destra che si surriscalda in casa Inter. La trattativa per Raoul Bellanova viaggia spedita con il club nerazzurro convinto di chiudere il prima possibile. Per il laterale, il Cagliari chiede sugli 8-9 milioni di euro, cifra che può essere abbassata con l’inserimento di una contropartita tecnica della Primavera (Casadei?). Sempre come riportano i colleghi di Sport Mediaset, occhio alle sirene inglesi per Denzel Dumfries. Il Manchester United ha messo gli occhi sull’esterno olandese. Da non sottovalutare, la presenza come nuovo manager dei Red Devils di ten Hag, connazionale del laterale nerazzurro.