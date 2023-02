Bellanova, l’Inter medita sul suo futuro: riscatto ad una condizione − TS

Raoul Bellanova è arrivato all’Inter in prestito dal Cagliari nello scorso mercato estivo. Le sue prestazioni sono state molto altalenanti e non gli hanno consentito di ritagliarsi molto spazio. I nerazzurri starebbero comunque valutando un possibile riscatto dai sardi, che però potrebbe avvenire solo a una determinata condizione.

FUTURO INCERTO − Bellanova è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari nello scorso mercato estivo. Il giovane esterno italiano fino ad ora non è riuscito però a ritagliarsi lo spazio che avrebbe voluto. Inzaghi lo ha utilizzato soltanto in tredici occasioni e solo in una di queste è partito dal primo minuto. Inoltre nei pochi scampoli in cui si è visto non ha mai convinto a pieno fornendo prestazioni molto al di sotto delle aspettative. Per questo motivo l’Inter sta meditando su una sua possibile riconferma. Se la società dovesse decidere di procedere con il riscatto dal club sardo vorrebbe ottenere uno sconto. Per quello che il calciatore ha mostrato fin qui, i 7 milioni pattuiti lo scorso anno sembrano infatti una cifra troppo elevata. Se ciò non dovesse avvenire, ecco che allora i nerazzurri sarebbero già pronti a sostituirlo con un giovane talento della Serie A (vedi articolo).

Fonte: Federico Masini – Tuttosport