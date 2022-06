Bellanova-Inter, intesa di massima col Cagliari: ma chi va in prestito? – CdS

Bellanova presto sarà un nuovo rinforzo dell’Inter. Come ribadito questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, la società ha raggiunto un’intesa di massima col Cagliari. Da capire chi andrà in prestito in Serie B.

INTESA – Raoul Bellanova presto sarà un nuovo rinforzo dell’Inter per quanto riguarda la fascia (destra). I discorsi per l’esterno del Cagliari procedono spediti. I due club hanno raggiunto un’intesa di massima sulla formula dell’operazione, che avverrà a titolo definitivo: insieme ad un conguaglio in denaro, ci sarà anche il prestito di uno dei giovani interisti. Da capire chi andrà in prestito: tutto fa pensare al giovane Cesare Casadei, talento della Primavera che in questa stagione ha realizzato ben sedici gol in tutte le competizioni. Ma non sono da escludere alternative. Resta da trovare una quadratura per la valutazione complessiva dell’esterno, visto che l’Inter non va oltre i 7-8 milioni (più bonus), mentre il Cagliari punta a 10 milioni (più bonus).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti e Pietro Guadagno

