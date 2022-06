Bellanova-Inter, Casadei al Cagliari nell’affare? Si studia la formula – TS

Raoul Bellanova è vicino all’approdo all’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Cesare Casadei, talento della primavera nerazzurra

INCASTRI – L’arrivo di Raoul Bellanova all‘Inter è solo questione di tempo. Secondo Tuttosport infatti, sarebbe sorprendente non vedere l’esterno in nerazzurro al primo giorno di ritiro (vedi articolo). I nerazzurri ed il Cagliari continuano a dialogare per trovare la giusta quadra: la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Cesare Casadei, centrocampista che ha vinto, da protagonista, lo scudetto con l’Inter Primavera. Il prodotto del settore giovanile nerazzurro potrebbe approdare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto a favore dei sardi e controriscatto a favore dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – S.P