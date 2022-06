Bellanova-Inter, Casadei nell’affare? Intanto, agente Ferrari in sede − Sky

L’Inter lavora anche sul capitolo esterni e in particolare su Raoul Bellanova del Cagliari. Per abbassare le pretese del club sardo, occhio all’inserimento di Casadei. Intanto, è arrivato sotto la sede dell’Inter l’agente Fabrizio Ferrari

INCONTRI − Ore effervescenti in casa Inter. Si sta lavorando su diversi fronti: da quello offensivo, Lukaku e Dybala, a quello sulle fasce, Bellanova in cima alla lista. Il laterale del Cagliari è molto vicino a vestire la causa nerazzurra, c’è soltanto la limare qualche dettaglio sulla valutazione di quasi 10 milioni di euro posta dal Cagliari. Incontro in sede con il procuratore di Cesare Casadei, Michelangelo Minieri, (vedi articolo) per parlare del suo futuro. Proprio il centrocampista della Primavera potrebbe essere la carta utilizzata dall’Inter per facilitare l’ingresso di Bellanova. Non solo, secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, da poco sotto la sede dell’Inter anche l’agente di mercato Fabrizio Ferrari.