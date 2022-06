Bellanova, incontro Inter-Cagliari senza ok definitivo: la situazione – IN

Secondo quanto raccolto dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci, quello di oggi tra Inter e Cagliari è stato un incontro ‘esplorativo’. Non si è ancora arrivati, quindi, all’ok definitivo.

TRATTATIVA IN AGGIORNAMENTO – La notizia di oggi in casa Inter è sicuramente l’incontro con il Cagliari per discutere di Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato Roberto Balestracci, le parti si sono incontrate all’Hotel Windsor, ma non c’è ancora l’ok definitivo. Si attendono aggiornamenti, anche se si è trattato di un incontro positivo tra le parti. Un meeting interlocutorio a cui ne seguiranno altri, perché i nerazzurri restano fortemente interessati a Raoul Bellanova.