Bellanova, l’Inter accelera! Per il Cagliari anche delle contropartite – Sky

Come anticipato ieri dalla nostra redazione (vedi articolo), in breve tempo si definirà il futuro di Bellanova. Nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, il giornalista Marchetti parla di contropartite che l’Inter vuole dare al Cagliari.

LO SPRINT – L’Inter vuole Raoul Bellanova, questo è un dato di fatto. Il Cagliari lo userà per ottenere soldi freschi in modo da sistemare l’indice di liquidità e potersi iscrivere alla prossima Serie B, dopo la retrocessione dello scorso 22 maggio. Come fa sapere Luca Marchetti, c’è un’accelerata per chiudere l’operazione. Al Cagliari possono andare come contropartite alcuni giovani della Primavera, appena diventata campione, che abbasserebbero il cash. Bellanova, a livello numerico, sostituirà Ivan Perisic.