Bellanova, il Cagliari ha fretta di cedere: un vantaggio per l’Inter?

Bellanova è uno dei giocatori che il Cagliari cederà a breve, non potendolo trattenere in Serie B. Come raccontato dalla nostra redazione (vedi articolo) i rossoblù hanno fatto una richiesta e l’Inter può approfittare del fatto che i sardi abbiano fretta.

IN USCITA – Per Raoul Bellanova, come rivelato stamattina da Inter-News.it, il futuro si deciderà in dieci-quindici giorni. Al momento sono Inter e Fiorentina a contendersi il laterale destro, con una valutazione fatta dal Cagliari di dieci milioni di euro più bonus. I sardi, però, non possono aspettare e scatenare un’asta per Bellanova perché hanno fretta. Lo ha fatto sapere il DG Mario Passetti oggi in conferenza stampa: «Già nel mese di giugno dobbiamo fare delle cessioni tali da permetterci di liberare la capienza necessaria per l’indice di liquidità. È qualcosa che dobbiamo fare, c’è una discreta urgenza anche nel chiudere una serie di cessioni che sono necessarie per tutti gli adempimenti di iscrizione e di mercato». Il DS Stefano Capozucca ha anche aggiunto la cifra: ventidue milioni di euro per iscriversi alla prossima Serie B. Sono diversi i giocatori del Cagliari in vendita, quasi tutta la rosa. Bellanova è uno di questi, nonché fra quelli che hanno mercato.