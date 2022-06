Bellanova, il Cagliari ha fatto la richiesta. Duello Inter, le tempistiche – IN

Per Bellanova si entra nel vivo. Il Cagliari, che di recente lo ha riscattato dal Bordeaux, ha definito la cifra per cederlo e l’Inter è una delle due squadre intenzionate a prenderlo. Come raccolto dalla nostra redazione, c’è una tempistica per chiudere l’affare.

IN ARRIVO? – Raoul Bellanova è da pochi giorni di proprietà del Cagliari, ma non ci rimarrà per molto. I rossoblù lo hanno riscattato dal Bordeaux per una cifra molto bassa, inferiore al milione di euro, ma vista la sua stagione è ovvio che sarà ceduto a un prezzo di gran lunga superiore. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, la valutazione che Tommaso Giulini ha fatto per Bellanova è dieci milioni di euro più bonus. Sono Inter e Fiorentina le due squadre che se lo stanno contendendo, con novità attese a breve (ancora niente offerte ufficiali). In dieci-quindici giorni si conoscerà il futuro di Bellanova, che rimarrà quindi in Serie A dopo l’amara retrocessione col Cagliari.