Becao: «Mercato? Non cambia il mio modo di lavorare, grato all’Udinese»

Rodrigo Becao ha parlato ad AS riguardo il suo futuro, essendo tra i giocatori dell’Udinese che più hanno mercato.

MERCATO – Rodrigo Becao in questo momento ha in testa solo l’Udinese: «Le voci non cambiano il mio modo di pensare e lavorare. Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi, quello che è sicuro é che all’Udinese darò tutto. Sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l’uomo e il calciatore che sono. Voglio un posto in Europa con l’Udinese. Siamo lì, la crisi di risultati è alle spalle e sentiamo che le cose stanno funzionando di nuovo. Sottil ha le idee chiare, ci chiede di non buttare mai il pallone e di muoverci in blocco in entrambe le fasi». Così il difensore dell’Udinese che in passato è stato accostato anche all’Inter.