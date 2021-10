Bayindir-Inter, non solo Onana: anche il portiere turco sul taccuino

Da tempo si parla dell’interesse dell’Inter per Onana, i nerazzurri però starebbero seguendo anche Altay Bayindir, portiere del Fenerbahce.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sabah Spor, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Altay Bayindir. Il club nerazzurro sarebbe sulle tracce del portiere del Fenerbahce, ma non sarebbe solo. Infatti ci sarebbero altre società in Europa interessate all’estremo difensore turco.

CONCORRENZA – Le squadre interessate al 23enne sarebbero il Lille e l’Ajax (che verosimilmente sarà alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di Andre Onana, fortemente accostato ai nerazzurri, ndr). Oltre a queste ci sarebbe anche il Newcastle, che potrebbe fare un’offerta al club turco. Al momento però alla società gialloblù non sarebbe arrivata alcuna proposta ufficiale.

SITUAZIONE – Tuttavia dietro alle quinte e sulla stampa europea, il trasferimento dell’estremo difensore a gennaio o al più tardi a luglio viene indicato come una possibilità molto elevata. Dalla dirigenza del Fenerbahce al momento tutto tace ed affermano che la questione verrà affrontata solo in caso di offerta. Il prezzo base fissato dal presidente Ali Koc sarebbe di 20 milioni di euro. Il presidente Koc intenderebbe venderlo solo in caso di un’offerta astronomica, in quanto vede il calciatore come capitano del futuro.

