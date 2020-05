Bayern Monaco indeciso su Perisic, l’Inter valuta come gestirlo – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter deve capire come gestire la situazione di Perisic. Il Bayern Monaco è indeciso sul riscatto.

SITUAZIONE CAMBIATA – In termini di mercato l’Inter aspetta segnali dalla Baviera. In casa Bayern si parlerà di Perisic in tempi brevi. Entro fine mese bisognerà arrivare a una decisione. L’emergenza coronavirus ha cambiato le carte in tavola sul riscatto del croato e sul tavolo delle trattative verrà inserita un’altra possibilità. Quella del rinnovo del prestito.

CASO SPINOSO – Al momento è un po’ più difficile che l’Inter passi all’incasso. I nerazzurri rischiano di rimanere col cerino in mano e Perisic sul groppone. Ingaggio da 4,6 milioni compreso. Ausilio e Marotta non vogliono trovarsi in una situazione simile e cercheranno una soluzione col Bayern. Il croato ha un contratto che scade nel 2022. Ecco perché bisogna studiare la situazione. Prima di un nuovo prestito si valuterà quindi un prolungamento strategico come successo per Icardi un anno fa. In modo da non svalutare eccessivamente il cartellino del giocatore.