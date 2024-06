Il Bayern Monaco mette Calhanoglu nel mirino. L’Inter aspetta – TS

Con l’Europeo in Germania che entra nel vivo, in casa Inter si guarda con attenzione al mercato in uscita. Come raccolto da Tuttosport, il Bayern Monaco ha messo in rosso il nome di Hakan Calhanoglu. Da capire adesso cosa succederà.

INTERESSE – Con alcuni arrivi già formalizzati e con un mercato un po’ più tranquillo del solito, l’Inter guarda con attenzione alle eventuali cessioni. Come raccolto da Tuttosport – dopo il mal di pancia di Davide Frattesi – in casa Inter si apre una nuova grana. Hakan Calhanoglu è finito nel mirino del Bayern Monaco: il nome del turco è sul taccuino di Kompany, nuovo allenatore dei bavaresi. La prima scelta per i tedeschi era il portoghese Palinha, il Fulham però ha rifiutato tre offerte. Da qui parte il vero interesse del Bayern Monaco nei confronti del centrocampista nerazzurro che pare non sia rimasto insensibile. I rapporti tra i due club sono ottimi, viste anche le operazioni Sommer e Pavard dello scorso anno, e nelle ultime settimane Beppe Marotta è stato ben due volte in Germania per seguire l’Italia.

Calhanoglu cerchiato in rosso: dubbi e certezze

NUMERI – Da Viale della Liberazione fanno sapere che ad oggi non sono arrivate richieste, né tantomeno offerte da parte del club tedesco. Il caso però si è aperto nella serata di ieri quando dalla Turchia è esplosa l’indiscrezione che vedrebbe Calhanoglu aprire a un contratto di otto milioni di euro netti a stagione più bonus per quattro anni. Il turco aveva rinnovato lo scorso anno fino al 2027 con un ingaggio di 6.5 milioni. Da capire però l’offerta che presenterà eventualemente il Bayern Monaco.

OFFERTA – Per l’Inter, nonostante i trent’anni, resta uno degli incedibili. In Turchia hanno parlato di un primo affondo pronto a 50 milioni, una cifra che però non accontenterebbe l’Inter. I media turchi però, sono convinti che un’offerta da 60 milioni da parte dei tedeschi potrebbe far vacillare il tutto. Si attende poi da capire qual è il vero interesse di Calhanoglu visto che ha spesso ribadito di voler restare a Milano. A questo si aggiunge anche il mal di pancia di Davide Frattesi, preoccupato per l’arrivo a Milano di Piotr Zielinski.

