Baturina in orbita Inter, parla l’esperto: «Molto interessante. Una realtà!»

Martin Baturina rappresenta uno dei calciatori croati di maggiore prospettiva attualmente in circolazione, con anche l’Inter interessata al suo profilo. L’esperto Vincenzo Cavaliere si è così pronunciato sul punto.

LA SITUAZIONE – Martin Baturina potrebbe essere il secondo innesto in salsa croata, per l’Inter, dopo l’acquisto già definito a gennaio di Petar Sucic, suo compagno di squadra alla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato rappresenta un giocatore dotato di grandi qualità tecniche e di una spiccata personalità, elementi di cui i nerazzurri sentono di dover maggiormente disporre a centrocampo in vista del futuro. Ecco perché la situazione di mercato legata al classe 2003 deve essere seguita con attenzione, stante un possibile tentativo dei meneghini nella finestra estiva di mercato.

Baturina sul taccuino dell’Inter, parla l’agente FIFA Cavaliere

IL GIUDIZIO – Di Baturina, così come di altri talenti croati, ha parlato l’agente FIFA Vincenzo Cavaliere a Sportitalia.it, il quale si è espresso in questi termini sui possibili trasferimenti Italia-Croazia: «Baturina è un calciatore molto interessante, sulla bocca di diversi club importanti. Kramaric? Ha un altro anno di contratto, è una leggenda dell’Hoffenheim. Vediamo cosa succede. Chi consiglierei in Italia? Kotarski. Si tratta di uno dei portieri più forti d’Europa (accostato anche all’Inter nell’ultima finestra di mercato, ndr.)».