Bastoni, Tottenham non solo. Inter fissa prezzo e tratta un altro difensore

Non ci sarebbe solo il Tottenham di Antonio Conte sul difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ma anche un altro club inglese.

BASTONI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Tottenham di Antonio Conte, dopo Ivan Perisic, punta ad Alessandro Bastoni. Sul difensore italiano però ci sarebbe anche il Manchester United di ten Hag. Dal canto suo, l’Inter considererebbe il centrale in pilastro, ma allo stesso tempo nessuno sarebbe incedibile. Per questo motivo tutte le offerte verrebbero valutate. Ciò significherebbe in cifre: almeno 55 milioni di euro.

BREMER – Intanto il club nerazzurro starebbe accelerando su Gleison Bremer. Ci sarebbe già un accordo solido con il brasiliano che starebbe attendendo la società meneghina. Servirebbe però trattare con il Torino per evitare inserimenti da parte di altri club. La valutazione dei granata sarebbe di 25-30 milioni di euro. Beppe Marotta e Piero Ausilio tenteranno di abbassare la cifra inserendo contropartite, Andrea Pinamonti su tutti, in particolare in caso di mancato rinnovo di Andrea Belotti. L’incontro fra le dirigenze potrebbe avere luogo a partire dalla prossima settimana.

Fonte: SportMediaset.it