Bastoni, Tottenham lo vuole ancora! Tutto dipende dalle altre cessioni – Sky

L’Inter lavora in questi giorni per il mercato in entrata ma anche in uscita. Un nome caldissimo per dire addio è sempre Alessandro Bastoni con i media inglesi che spingono per una sua eventuale cessione.

INTERESSE – Il Tottenham di Antonio Conte ha mollato Bastoni? No, minimamente. Gli Spurs infatti, come scrive Sky Sport UK questa mattina, sono sempre lì alla finestra per il centrale mancino. Da cosa dipende un possibile affondo? L’Inter preferirebbe cedere uno tra Skriniar e de Vrij, ma tutto dipenderà da quanto si incasserà dalle altre cessioni. Se la cifra non raggiungerà i 60 milioni di attivo a bilancio, allora ecco che Bastoni al Tottenham potrebbe concretizzarsi. Tinti, agente del giocatore, ha voluto tranquillizzare tutti. Ma occhio alle sorprese.

Fonte: Sky Sports UK