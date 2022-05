Bastoni, sirene dalla Premier: Marotta ha pronte due alternative – TS

Alessandro Bastoni è il calciatore della rosa dell’Inter a destare più interesse sul mercato. Il difensore piace in Premier League. Marotta ha già individuato due possibili sostituti

INTERESSE – Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter nel corso del mercato estivo. Il difensore, scrive Tuttosport, è quello a destare il maggiore interesse sul mercato con Tottenham, Manchester City e Manchester United pronte a fare partire l’assalto. L’Inter, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del calciatore che, ieri, ha anche postato una storia su Instagram con due cuori nerazzurri, ma scrive il quotidiano, la priorità della società è quella di “salvare” Lautaro Martinez. In caso di partenza, ha già pronte due alternative per sostituire il difensore: Geison Bremer del Torino e l’argentino Senesi del Feyenoord.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini