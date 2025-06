Bastoni, Al-Nassr pronto a un’offerta monstre! Per l’Inter è ‘100 o niente’

Alessandro Bastoni rappresenta uno dei punti fermi dell’Inter. Il calciatore italiano, autore di un’ottima stagione complessiva, è ora sul taccuino di un top Club saudita: i nerazzurri hanno le idee chiare sulla posizione da assumere in merito.

LA NOTIZIA – Alessandro Bastoni è il nuovo oggetto del desiderio dell’Al-Nassr, pronto a fare follie per provare a strapparlo all’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport CH, infatti, il Club saudita sarebbe intenzionato a presentare un’offerta di circa 20 milioni di euro annui al difensore italiano, così da creare le premesse per imbastire una trattativa con l’Inter in estate. Al momento, nulla è stato definito nei rapporti tra gli arabi e il difensore nerazzurro. Solo in caso di effettiva disponibilità di Bastoni al trasferimento in Medio Oriente, dunque, si potrebbe iniziare a parlare di negoziati tra le parti per l’eventuale cessione di uno dei difensori più importanti in circolazione.

Per Bastoni l’Inter è pronta ad alzare le barricate! Una cifra come limite minimo

LA POSIZIONE – L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Bastoni in questa sessione estiva di mercato. Da questa base, ben chiara a tutte le parti coinvolte, è necessario partire quando si effettua ogni discorso in merito. Non a caso, infatti, la dirigenza meneghina ha fissato in 100 milioni di euro la soglia minima a cui lasciar partire il suo difensore di sinistra. Una posizione dunque molto chiara, quella dell’Inter, che solo per un’offerta shock si priverebbe di quella che è una delle figure cardine della sua rosa.