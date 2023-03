Bastoni e il rinnovo, storia diversa da Skriniar! Una tempistica – SI

Bastoni non dovrebbe fare come Skriniar, che aveva annunciato amore all’Inter salvo poi firmare col PSG senza avere il coraggio di dirlo in prima persona. In collegamento da Roma nel corso di Sportitalia Mercato, il giornalista Pedullà dà i tempi per il rinnovo del difensore classe ’99.

UNO VA, L’ALTRO RESTA – Alfredo Pedullà dà buone possibilità per il rinnovo, dopo l’incontro di oggi (vedi articolo): «Io penso che Alessandro Bastoni sia una storia completamente diversa da Milan Skriniar. C’è un senso di appartenenza vero, non millantato o le classiche parole che poi ti rimangi. C’è un aspetto economico rispetto ai 6.8-7 milioni che vuole con l’Inter che può andare fino a 5.8-6 milioni più bonus, per alzarsi fino al tetto di Marcelo Brozovic. Io penso che Tullio Tinti sia un grande professionista e che non racconti mezze verità, ha preso le distanze dalle illazioni e da chi vuole creare degli ultimatum. Poi è normale che conti la firma, ma penso che la vicenda Bastoni si risolva entro un paio di mesi».