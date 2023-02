Alessandro Bastoni e l’Inter vogliono continuare insieme il loro percorso. C’è però un rinnovo di contratto da discutere. Secondo Tuttosport le richieste del giocatore sono queste, la dirigenza proseguirà i contatti.

APERTURA – La volontà è quella di continuare insieme, ora dipende dalle cifre che si concorderanno in caso di esito positivo della trattativa. Alessandro Bastoni deve rinnovare il proprio contratto con l’Inter, la dirigenza ha già iniziato a lavorarci. Le parole di Giuseppe Marotta alla presentazione del libro “società sportiva 2030” hanno lasciato pensare ad una questione non digerita per la fascia di capitano con Milan Skriniar. Si vuole evitare perciò la ripetizione di questo caso, anche se per ora la distanza tra le due parti è ampia. Bastoni chiede 5 milioni di parte fissa, adesso ne percepisce 2.8. Ci sarà bisogno di aggiornarsi, magari venendosi incontro a vicenda dato che le questioni di bilancio non possono essere ignorate.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna